Росія встановила антидронові сітки на своїх субмаринах, розташованих за тисячі кілометрів від України

Росія дедалі частіше вдається до використання протибезпілотних клітин та мереж для захисту.

Росія розширила використання протибезпілотних мереж для захисту підводних човнів на великій військово-морській базі в Тихому океані, розташованій за тисячі кілометрів від України та арсеналу ударних безпілотників країни. Це видно на нових супутникових знімках, проаналізованих Business Insider.

Нові знімки, отримані американською компанією Vantor, що займається космічною розвідкою, показують близько 10 підводних човнів, накритих протибезпілотними сітками, на атомній підводній базі "Рибачий" на Камчатському півострові Росії.

На знімках, зроблених у травні, на базі, яка є центральним вузлом Тихоокеанського флоту ВМФ Росії та приймає атомні підводні човни з балістичними ракетами й ударні підводні човни, вони вкриті сіткою.

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Зазначається, що хоча Рибачий розташований на відстані понад 7200 кілометрів на схід від України, протибезпілотні сітки повторюють оборонні споруди, розгорнуті Росією набагато ближче до епіцентру війни для захисту об’єктів та військово-морських сил у Чорному морі.

Поява цих засобів захисту так далеко від зони конфлікту свідчить про те, що Росія враховує свою вразливість перед атаками безпілотників далеко за межами безпосередньої зони бойових дій, включаючи Тихоокеанський флот.

Далекобійні удари ЗСУ

Українські сили продемонстрували свою здатність завдавати ударів углиб території Росії, запускаючи безпілотники по цілях на відстані понад 1500 кілометрів углиб ворожої території.

Україна також здійснювала дистанційні атаки на цілі на значно більших відстанях, запускаючи ударні безпілотники не зі своєї території, а зсередини Росії.

Знімки Vantor за червень показують, що Росія також оснастила щонайменше три підводні човни протибезпілотними клітками - які захищають їхні рубки - на військово-морській базі Новоросійськ у південно-західному Краснодарському краї. Цей об’єкт слугує базою для Чорноморського флоту Росії й неодноразово зазнавав атак українських безпілотників.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ці клітки були "застосовані як превентивний захід у відповідь на посилену здатність України завдавати ударів по цілях, розташованих далі від лінії фронту".

Україна використовувала свої морські безпілотники, що вибухають, для атаки на Новоросійськ, і у відповідь Росія спробувала захистити базу, встановивши великі загородження у воді. Клітки проти безпілотників є новою спробою захисту військово-морських сил, насамперед призначеною для протидії повітряним атакам.

Важливо, що бронесітка стала поширеною тактикою на полі бою. Ранні версії встановлювалися на танки та іншу бронетехніку для забезпечення додаткового захисту від безпілотників або осколків. З того часу вона поширилася, як і протибезпілотні сітки.

Росія дедалі частіше вдається до використання протибезпілотних кліток і сіток для захисту інфраструктури та об’єктів, таких як енергетичні об’єкти, будівлі з виробництва зброї та, останнім часом, підводні човни.

Російські зусилля здійснюються на тлі значного збільшення з боку України кількості ударів безпілотників великої дальності по території Росії. Традиційно ці атаки були спрямовані на енергетичні та військові об’єкти, хоча Київ дедалі частіше зосереджує свої зусилля на складах російської електронної комерції.

Удари по РФ

Українські атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries спричинили масштабні перебої в роботі його логістичної мережі та вже позначаються на продавцях і пунктах видачі замовлень. З 18 липня під удар потрапили близько 20 об’єктів компанії.

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