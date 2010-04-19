Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,87 грн.

Харків. 19 квітня. УНІАН. На 19 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8624 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,62 грн. (10,63 грн.), Базис - 7,86 (7,9179), 10,58 (10,69), Реал-банк - 7,87 (7,92), 10,55 (10,69) відповідно. Національний банк України на 19 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5800 (на 16 квітня – 792.5800) 100 EUR – 1072.7570 (на 16 квітня – 1073.4704) 10 RUR – 2.7300 (на 16 квітня – 2.7396)

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