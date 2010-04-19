Результати 26-го туру Чемпіонату України з футболу

23:28, 19 квітня 2010
Харьків
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Зіграно всі матчі

Харків. 19 квітня. УНІАН. Матчами у понеділок закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу:

Таврія - Оболонь 0:0

Металург З - Карпати 0:1 (Ощипко 15 пен.)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Кривбас - Арсенал 0:1 (Коркішко 21)

Чорноморець - Металург Д 1:1 (Пінедо 80 - Мгуні 25)

Іллічівець - Зоря 1:0 (Ярошенко 65 пен.)

Динамо - Дніпро 2:1 (Маграо 51, Гіоане 70 - Коноплянка 18)

Шахтар - Закарпаття 1:0 (Гладкий 41)

Ворскла - Металіст 0:0.

У 27-му турі грають 23 квітня

Арсенал (33) - Іллічівець (25)

24 квітня

Зоря (23) - Ворскла (29)

Дніпро (46) - Таврія (41)

Карпати (45) - Динамо (65)

Металіст (50) - Металург Д (36)

25 квітня

Закарпаття (19) - Металург З (29)

Оболонь (30) - Кривбас (15)

Шахтар (65) - Чорноморець (23)

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