Опозиція вимагає не допустити ратифікації «харківських угод»

Харків. 27 квітня. УНІАН. Представники різних партійних та громадських організацій Харківщини звернулися до народних депутатів з вимогою не допустити ратифікації у Верховній Раді угод про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, текст звернення розміщено на персональному сайті колишнього голови Харківської облдержадміністрації, керівника обласної організації партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА.

«Шановні народні депутати України!

Ми, харків`яни, представники різних національностей та політичних поглядів, виступаємо категорично проти «харківських домовленостей» - угоди між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Нам, як харків`янам, прикро, що кабальні угоди, які стали викликом національній безпеці України та роз`єднують українське суспільство, підписані саме в нашому славному місті –столиці Слобожанщини, та отримали назву «харківські».

Пролонгація терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні до 2042 року зазіхає на інтереси кожного громадянина незалежної України, нашу честь та гідність.

Всупереч передвиборчим обіцянкам і деклараціям, нинішні президент та уряд не спромоглися запропонувати країні реальну програму енергозбереження, переходу на альтернативні джерела енергії, стимулювання технічного переоснащення, які б дозволили радикально зменшити залежність України від ціни російського газу та забезпечити системну модернізацію економіки, збалансувати бюджет, виконати нарешті власні соціальні ініціативи.

Замість цього в закритому режимі, не зважаючи на думку українського суспільства, підготовлені та підписані угоди, які перетворюють Україну на об`єкт геополітики іншої держави в обмін на ефемерні псевдоекономічні преференції.

Команда Януковича, прикриваючись нібито економічною доцільністю, насправді піклується про власні вузькокорпоративні інтереси та політичний рейтинг, розплачуючись при цьому прибутками майбутнього покоління і приниженням нинішнього.

Дії новообраного Президента Януковича та його політичної сили, нажаль, нагадують поведінку збанкрутілого ігромана, який задля сплати власних боргів виносить з домівки речі, які йому не належать. Сьогодні цими речами стали українські національні інтереси, те що є здобутком всього українського народу – наша незалежність, наш суверенітет. На кон поставлено саме існування нашої держави - демократичної, незалежної України.

Ми закликаємо народних депутатів проявити мужність та зрілу громадянську позицію і стати на захист своєї Батьківщини.

Ми вимагаємо від Верховної Ради України не допустити ратифікації ганебних та принизливих угод щодо продовження перебування іноземної військової бази на території нашої держави».

Звернення підписали:

Арсен АВАКОВ, в.о. голови ХОО «Батьківщина»

Алла КОВАЛЕНО, Герой України

Андрій РОВЧАК, Герой України

Ніна ВИНОГРАДСЬКА-ЯКИМЧУК, голова ХОВ ВГО «Конгрес української інтелігенції»

Віталій МАЛЯРЕНКО, голова ХОО «За Україну!»

Юрій ПОТИКУН голова ХОО ХДС

Іван ВАРЧЕНКО, голова ХОО ПРП

Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, голова ХОО УНП

Костянтин ІСАЄВ, голова ХОО «Народна самооборона»

Ярослав ЮЩЕНКО, голова ХОО ПП «Наша Україна»

Анатолій СЕРГІЄНКО, голова Координаційної ради ГО «Поступ»».