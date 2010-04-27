В університеті Каразіна відкрився штаб підготовки до Євро-2010

Харків. 27 квітня. УНІАН. У Харківському університеті ім.Каразіна відкрився штаб підготовки до Євро-2010.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття офісу відбулося в рамках проекту «Назустріч один одному», який реалізують ХНУ ім. Каразіна та футбольний клубу «Металіст»

В урочистій церемонії взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, президент ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК, ректор ХНУ ім. Каразіна Віль БАКІРОВ та ректори вишів Харкова.

За словами В.БАКІРОВА, профком і студентський ректорат з допомогою ФК «Металіст» оформили «куток, щоб змогли студенти приходити, і тут отримувати всю інформацію, яка їх цікавить: що відбувається в світі футболу, що відбувається в команді».

В.БАКІРОВ висловив упевненість, що офіс проекту мобілізує волонтерський та вболівальницький рух у Харкові, а також стане центром підготовки міста до Євро-2010.

«Я думаю, що тут буде зароджуватися волонтерський рух, тут будуть готуватися до Євро-2010. Це штаб підготовки до Євро-2010 в університеті. Я гадаю, що він буде виконувати цю функцію. Дуже багато роботи, і треба починати її вже зараз», – наголосив В.БАКІРОВ.

В.БАБАЄВ згадав про часи, коли рядові вболівальники знали про футбол набагато більше, збираючись на так званих «брехалівках».

«У свій час в Радянському Союзі була дуже серйозна еліта вболівальників, які знали не тільки про команди Радянського Союзу та світу, не тільки про чемпіонати Радянського Союзу й інших країн, чемпіонаті світу, але й знали про життя кожного футболіста: хто на кому одружений, у кого які діти, хто в яку школу ходить тощо. І цей центр вболівальників був, як ви знаєте, де встановлений сьогодні футбольний м’яч, – Алея Слави. Називалась брехалівкою. Тому маленька брехаловочка з’вилася в університеті імені Каразіна», – сказав він.

На думку В.БАБАЄВА, такі акції допоможуть відродити справжній вболівальницький рух у Харкові та спонукатиме «говорити про футбол з великої літери і гарними словами».

С.ВОЛИК подякував В.БАКІРОВУ та В.БАБАЄВУ за активну підтримку ініціатив футбольного клубу «Металіст» і висловив упевненість, що за допомогою студентів-уболівальників «Металіст» зможе стати лідером за відвідуваністю в Чемпіонаті України з футболу та незабаром заповнюваність харківського стадіону сягне 90–95%.

«Ми дуже трепетно ставимося до вболівальників, і якщо ми боротьбу за Лігу Чемпіонів у цьому році програли Шахтарю та Динамо Київ, то за вболівальниками ми й досі знаходимося на першому-другому місці із «Шахтарем». Від останнього матчу, який буде зіграно з «Арсеналом», і якщо ми зберемо повний стадіон, то ми виграємо перше місце за вболівальниками. Цей рух, який ми всі разом розвиваємо, він буде дуже сильно нам допомагати рости й розростатися і буде створювати клуб справжніх вірних клубників. Наприкінці другого кола в нас була середня відвідуваність близько 21 тисячі, сьогодні ми вже вийшли на рівень середньої відвідуваності близько 27 тисяч. Поки випереджаємо «Шахтар» по домашніх іграх на 1 тисячу вболівальників у середньому. Якщо будуть і надалі такі темпи, то, я гадаю, ми вийдемо наступного року на заповнюваність стадіону 90, 95, а може, й 100 відсотків», – наголосив С.ВОЛИК.

Як передавав УНІАН, у березні цього року С.ВОЛИК під час зустрічі зі студентами ХНУ ім. Каразіна пообіцяв, що згідно з проектом ФК «Металіст» з активізації вболівальницького руху в Харкові «Назустріч один одному» в кожному вузі Харкова буде створено спеціальний інформаційний центр, у якому студенти оперативно зможуть отримувати інформацію про функціонування клубу. Також «Металіст» встановить мінімальні ціни на квитки на матчі чемпіонату України для студентів і при цьому відновлює студентську футбольну лігу Харкова.