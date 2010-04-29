У четвер на Сході можливий дощ

Харків. 29 квітня. УНІАН. У четвер, 29 квітня, на території України утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ, подекуди з грозою, очікується вдень лише у східних областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, у західних, східних областях та степовій частині Криму 1-6° тепла, місцями приморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, у західних областях та на Одещині до 21° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 14-19°, у Києві - вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.