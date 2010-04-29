Курси валют у банках Харкова

Долар 7,89 - 7,92 грн.

Харків. 29 квітня. УНІАН. на 29 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8915 грн. (продаж - 7,895 грн.), євро - 10,42 грн. (10,43 грн.), Базис - 7,89 (7,938), 10,42 (10,53), Реал-банк - 7,92 (7,95), 10,4 (10,55) відповідно. Національний банк України на 29 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5900 (на 28 квітня – 792.6100) 100 EUR – 1049.7855 (на 28 квітня – 1053.3521) 10 RUR – 2.6977 (на 28 квітня – 2.7272)

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