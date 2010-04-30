В Зачепилівці КамАЗ насмерть збив 8-річного хлопчика

Харків. 30 квітня. УНІАН. В селі Зачепилівка Харківської області автомобіль КАМАЗ насмерть збив 8-річного велосипедиста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Харківській області, трагічна подія сталася 29 квітня, коли автомобіль КАМАЗ-53212 з причепом під керуванням 54-річного водія - мешканця Дніпропетровської області здійснював обгін велосипедиста 2002 року народження, який рухався шляхом попереду у попутному напрямку.

За даними ЦЗГ, хлопчик не впорався з керуванням велосипеда і потрапив під заднє колесо причепу, в результаті чого помер на місці ДТП. Водія вантажівки було обстежено на предмет вживання психотропної речовини та стану сп’яніння. За висновками фахівців, він був тверезий.

За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються причини ДТП.

З початку року на території Харківської області зареєстровано 54 ДТП за участю дітей віком до 18 років, у яких 3 дитини загинули та 59 отримали травми, повідомили в ЦЗГ.