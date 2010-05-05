Харківські прикордонники затримали трьох озброєних росіян

Харків. 5 травня. УНІАН. Трьох озброєних громадян Російської Федерації затримали у вихідні співробітники Харківського прикордонного загону.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, двоє порушників намагалися перетнути кордон у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Один з них - 45-річний житель Ленінградської області - переховував газовий пістолет «МР-80-13Т» та 12 набоїв до нього в «бардачку» автомобіля «Ssang Yong». У дверцятах його 57-річного співвітчизника, водія позашляховика «BMW X-5» оглядова група знайшла газовий пістолет «Вальтер», споряджений 6 набоями. Викрити порушників вдалося з допомогою службових собак.

Іще один росіянин намагався незаконно провезти газовий пістолет «Удар», споряджений трьома набоями. Зброю 19-річний пасажир електропоїзда «Харків-Білгород», житель Тюменської області, переховував у сумці під одним із сидінь вагону.

Усіх трьох затриманих для з’ясування обставин правопорушень передали слідчим органам.

Загалом протягом нинішнього року прикордонники Харківського загону вилучили 40 одиниць зброї та 600 різноманітних боєприпасів, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ/