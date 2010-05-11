Курси валют у банках Харкова
14:41, 11 травня 2010Харьків
0 0
Долар 7,87 - 7,9
Харків. 11 травня. УНІАН. На 11 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8786 (продаж - 7,8836 грн.), євро - 10,04 грн. (10,05 грн.), Базис - 7,8785 (7,9315), 9,85 (10,11), Реал-банк - 7,9 (7,94), 9,95 (10,2) відповідно.
Національний банк України на 11 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 792.5900 (на 7 травня – 792.5900)
100 EUR – 1010.2352 (на 7 травня – 1008.7293)
10 RUR – 2.5801 (на 7 травня – 2.6161)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter