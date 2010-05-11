Курси валют у банках Харкова

Долар 7,87 - 7,9

Харків. 11 травня. УНІАН. На 11 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8786 (продаж - 7,8836 грн.), євро - 10,04 грн. (10,05 грн.), Базис - 7,8785 (7,9315), 9,85 (10,11), Реал-банк - 7,9 (7,94), 9,95 (10,2) відповідно. Національний банк України на 11 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 7 травня – 792.5900) 100 EUR – 1010.2352 (на 7 травня – 1008.7293) 10 RUR – 2.5801 (на 7 травня – 2.6161)

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