Південна залізниця не підніматиме вартості квитків улітку

Харків. 11 травня. УНІАН. Південна залізниця не планує збільшувати вартість проїзду в пасажирських потягах у період літніх відпусток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Південної залізниці Віктор ОСТППЧУК, відповідаючи на питання журналістів про можливе подорожчання залізничних квитків у період літніх відпусток та приблизну їхню вартість.

«Стільки, скільки коштував сьогодні, стільки й буде», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він підкреслив, що рішення про збільшення вартості пасажирських перевезень Південна залізниця ухвалює не самостійно, але на сьогодні це питання відповідними інстанціями навіть не розглядається.

«Кабінетом міністрів питання про збільшення тарифів на пасажирські перевезення поки не розглядається. Точно так, як і нами на приміські перевезення», - наголосив В.ОСТАПЧУК.