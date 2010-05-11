Ярославський: стадіон Металіст готовий до міжнародних матчів

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що стадіон «Металіст» сьогодні повністю готовий до прийому матчів міжнародного рівня.

Свою заяву О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зробив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи хід підготовки до товариського матчу національних збірних України і Литви, який пройде 25 травня цього року у Харкові на стадіоні «Металіст».

«Стадіон «Металіст» повністю готовий до проведення міжнародних матчів», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, «Металіст» реконструйований з урахуванням вимог УЄФА, а деякі «незначні, щоб не сказати другорядні, зауваження», які висловлювали ревізори та організатори Євро-2012, «ретельно виконуються», і «стадіон повністю відповідатиме стандартам».

При цьому він нагадав, що реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» був зданий в експлуатацію достроково, на кілька місяців раніше - 5 грудня 2009 року, і керівництво УЄФА відмітило це, відзначивши авторів і виконавців проекту відповідною нагородою.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ вказав також на наявність у Харкові нової сучасної тренувальної бази команди «Металіст», яку можна надавати для потреб збірних.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» після реконструкції офіційно був відкритий 5 грудня 2010. Роботи з реконструкції виконані групою DCH, яка реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об’єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») та Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2009 р. УЕФА нагородила пам’ятною відзнакою головного інвестора і координатора підготовки Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, президента групи DCH, президента ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКОГО з нагоди відкриття реконструйованого стадіону «Металіст».

8 квітня 2010 р. під час візиту в Україну Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ позитивно оцінив хід підготовки Харкова до Євро-2012. «Тут майже проблем немає: стадіон збудовано, готелі існують, все під контролем. Тут занепокоєнь я не бачу», - сказав М.ПЛАТІНІ після огляду аеропорту і стадіону.

На знімках: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст»у Харкові; (внизу) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ та Мішель ПЛАТІНІ спілкуються у Харковів міжнародному аеропорту, 8 квітня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА