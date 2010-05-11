Остапчук виступає за «іменні» квитки в Росію і назад

Харків. 11 травня. УНІАН. На квитках залізничного сполучення з Російською Федерацією мають вказуватися особисті дані пасажира.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, висловлюючи свою думку щодо доцільності повернення до практики продажу «іменних» пасажирських залізничних квитків.

«Я вважаю, що, можливо, продавати сьогодні квитки з Росії та в Росію, потрібно, щоб все-таки це були квитки іменні», - сказав В.ОСТАПЧУК.

На його думку, це дозволить, зокрема, правоохоронним органам оперативніше реагувати на протиправні дії, котрі зчиняються в потягах, а також допоможе запобігти розповсюдженню тероризму.

«Я розумію, що з точки зору Львівської залізниці це неактуально, Придніпровської, а для Південної залізниці це актуально. Не дай Бог, щоб у нас коли-небудь було те, що іноді відбувається в Росії. Я вважаю, що ми маємо створити серйозний санітарний контроль на кордоні України та Росії, тому що є загроза тероризму. До неї треба підходити зі здоровим розумом», - зауважив В.ОСТАПЧУК.

В.ОСТАПЧУК з розумінням поставився до можливих незручностей, які очікуватимуть пасажирів, однак наголосив, що специфічні умови прикордонного регіону вимагають повернення до практики продажу «іменних» квитків.