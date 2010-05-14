У Лозовій в колодязь упав 10-річний хлопчик

Харків. 14 травня. УНІАН. В райцентрі Лозова Харківської області в колодязь упав 10-річний хлопчик, рятуючи кішку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, це сталося сьогодні вранці на території покинутої продовольчої бази в місті Лозова.

За словами І.ЛУПАНДІНА, близько 8-ї ранку до МНС надійшло повідомлення про те, що хлопчик 2000 р.н. провалився у колодязь і благає про допомогу. Працівникам аварійно-рятувального підрозділу вдалося швидко витягти хлопчика з глибини 8 метрів. Він розповів, що до колодязя підійшов, почувши нявкання кішки. Заглянувши в колодязь, не втримався і впав униз.

Видимих ушкоджень у хлопця рятувальники не побачили. Лікарі районної лікарні виявили на його тілі лише незначні забої і синці, повідомив І.ЛУПАНДІН.