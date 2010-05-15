П’єр Рішар: я не хочу видатися якоюсь зіркою… (фото)

Харків. 15 травня. УНІАН. Сьогодні відомий французький актор і кінорежисер П’єр РІШАР привітав харків’ян і гостей міста з відкриттям Другого Міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів «Харківський бузок».

Як передає кореспондент УНІАН, почесний гість промовляв зі сцени оперного театру, де відбулася урочиста церемонія відкриття кінофестивалю.

«Я вдруге приїжджаю до України, але ніде і ніколи не зустрічав такого прийому. Я гадаю, це найгарячіший прийом, на який взагалі здатні люди. Я один раз вже був здивований цією обставиною в Києві, але мені здається, що в Харкові гостинність ще краща. І при цьому я не хочу видатися вам якоюсь зіркою, я хочу просто бути вашим другом», - сказав П’єр РІШАР.

На знімках: (вгорі) П`єр РІШАР на кінофестивалі «Харківський бузок», 15 травня 2010 р.; (внизу) П`єр РІШАР з французькою акторкою і почесним Президентом фестивалю Мілен ДЕМОНЖО на урочистому відкритті кінофестивалю в театрі опери і балету ім.Лисенка.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА