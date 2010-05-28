УГС вимагає припинення знищення зелених насаджень у Харкові

Харків. 28 травня. УНІАН. Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) звернулася до органів прокуратури України з вимогою втрутитися в ситуацію зі знищенням зелених насаджень у Харкові, що вже призвело до акцій громадської непокори.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відкритого звернення УГСПЛ до генерального прокурора України О.МЕДВЕДЬКА, міністра охорони навколишнього природного середовища України В.БОЙКА та міністра регіонального розвитку і будівництва України В.ЯЦУБИ розміщений на офіційному сайті Харківської правозахисної групи.

«Українська Гельсінська спілка з прав людини, яка об’єднує 29 громадських організацій, - йдеться у повідомленні, - висловлює стурбованість практикою органів місцевого самоврядування м. Харкова у сфері планування та забудови територій міста, що супроводжується нищенням зелених зон загального користування, ігноруванням громадських інтересів у цій сфері та прав громадян.

«Наше особливе занепокоєння, - заявляють правозахисники, - викликали факти знищення за рішенням Харківської міської ради багатовікових зелених насаджень у парку імені Горького, саду імені Шевченка, міському Лісопарку, що викликали численні протести громадськості та набули значного резонансу у ЗМІ».

УГСПЛ розцінює практику знищення дерев у Парку імені Горького «як протизаконну, адже її проведення не санкціоновано органами Мінприроди, суперечить Генеральному плану Харкова, природоохоронним та містобудівним нормам».

У своєму зверненні УГСПЛ констатує, що «згадані рішення Харківської міської ради стосовно планування та забудови рекреаційних зон загального користування прийняті без жодного громадського обговорення, до якого органи владних повноважень змушують положення Оргуської конвенції, норми законів «Про охорону навколишнього природного середовища України» та «Про планування та забудову територій».

Проведення «масштабної рубки дерев» у парку імені Горького 20 - 27 травня, заявляє УГСПЛ, «супроводжувалося фактами насильства з боку співробітників органів внутрішніх справ по відношенню до громадян, які намагалися протидіяти знесенню дерев. Мали місце кричущі факти, коли невідомі молоді люди спортивної статури били громадян, а екскаватор ковшем травмував кількох людей. І все це відбувалося за повної бездіяльності працівників ОВС».

З огляду на це, «УГСПЛ звертається до органів прокуратури з вимогою опротестувати рішення Харківської міської ради стосовно планування та забудови рекреаційних зон міста, негайно припинити роботи по знесенню дерев у парку імені Горького, розпочати слідчі дії по фактах фізичного насильства щодо учасників громадянських протестних акцій».

Правозахисники вимагають від органів Мінприроди та Мінрегіонбуду проведення експертизи рішень Харківської міськради щодо планування та забудови рекреаційних зон міста та найскорішого встановлення правового статусу парку Горького, саду Шевченка, міського Лісопарку, який захищатиме їх від знищення.

Звернення було ухвалене на загальних зборах Української Гельсінської спілки з прав людини.