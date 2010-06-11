У Краснограді з 3-го поверху будинку випала однорічка дівчинка
11:22, 11 червня 2010Харьків
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Дитина в тяжкому стані
Харків. 11 червня. УНІАН. У райцентрі Красноград Харківської області з третього поверху житлового будинку випала дівчинка 2009 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 10 червня близько 9-ї вечора.
Дитина отримала черепно-мозкову травму, перелом правого плеча і в тяжкому стані була доправлена до Красноградської райлікарні.
Міліція встановила, що дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі будинку.
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