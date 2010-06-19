У Харкові створять групу з питань захисту довкілля - Кернес

Харків. 19 червня. УНІАН. У Харкові буде створено робочу група з питань захисту навколишнього середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, таке рішення було ухвалене сьогодні за результатами громадських слухань на тему «Захист зелених насаджень і Лісопарку м. Харкова».

За словами головуючого на слуханнях секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА, розпорядження про створення групи буде підписано до 30 червня цього року.

«Я пропоную учасникам слухань, представникам громадськості, незалежно від їх переконань, запропонувати свої кандидатури від громадських організацій. Думаю, ми створимо досить авторитетну робочу групу, за участю всіх зацікавлених сторін - не лише фахівців, а й жителів міста. І подібні ініціативи ми будемо заохочувати», - сказав Г.КЕРНЕС.

У резолюції слухань зазначається, зокрема, що з метою «раціонального використання територій зелених насаджень загального користування» слід продовжити роботу щодо «встановленню меж територій зелених зон рекреаційного призначення згідно з вимогами Генерального плану Харкова».

«Території зелених зон рекреаційного призначення, - йдеться у документі, - використовувати для організації відпочинку населення, занять фізичною культурою і спортом, туризмом, розміщення інших аналогічних об`єктів, що виключають діяльність, яка перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан рекреаційних зон».

Резолюція передбачає також проведення інвентаризації міських зелених насаджень, вказує на необхідність розробки програми заміни аварійних, сухостійних, старих дерев, а також розміщення інформації про місце і час проведення громадських слухань.

Вирішено також звернутися до прокуратури «щодо інформаційних даних, які пролунали в ході громадських слухань».

Як повідомляв УНІАН, члени харківських громадських організацій, які не потрапили до приміщення Київської райради Харкова на загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку Харкова», сьогодні ухвалили власну резолюцію.

За словами авторів альтернативної резолюції, громадські організації вимагають негайно запровадити мораторій на вирубування зелених насаджень у Харкові, а також на всі види відчуження територій парків, на зміну їх цільового призначення та будь-якого будівництва на території зелених зон.