Завод ім. Малишева виплатив зарплату своїм працівникам

Харків. 25 червня. УНІАН. На Державному підприємстві «Завод ім. Малишева» повністю виплачено зарплату працівникам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, напередодні колектив підприємства отримав зарплату за травень.

Це стало можливим завдяки «великому завантаженню виробництва поточними замовленнями», сказав співрозмовник агентства і додав, що на заводі «триває напружена робота з виконання контрактів, у тому числі «іноземних».

За його словами, «є перспектива стабілізації виплат заробітної плати у наступні місяці».

Як повідомляв УНІАН, промовляючи 22 червня на прес-конференції за підсумкам 100 днів діяльності уряду, віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд виділить 236 млн. грн. для виконання оборонного замовлення з оновлення озброєнь армії України. «Зараз формується оборонне замовлення з придбання нової бронетехніки і з авіації. Зараз вже буде виділено 236 млн. грн. на розміщення оборонного замовлення, і я думаю, що до кінця року вже нова техніка з`являтиметься в нашому Міністерстві оборони», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, серед головних проектів, які сьогодні виконує завод ім. Малишева, - модернізація вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат», робота над серійним випуском новітніх танків «Оплот», розроблених Харківським КБ ім. Морозова, постачання бронетехніки іноземним замовникам.

На знімку: продукція заводу ім. Малишева, (вгорі - танк «Оплот»).

Внизу: відправка партії танків «Булат» для потреб української армії. Фото Андрія КРАВЧЕНКА