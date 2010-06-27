Харківська міліція викрила 40 «економічних» злочинів

Харків. 26 червня. УНІАН. Протягом 21 – 24 червня працівники Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України у Харківській області викрили 40 злочинів у сфері економіки, передавши до суду 6 кримінальних справ за 7 злочинами, якими завдано збитків на загальну суму 1,47 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області з посиланням на заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області Олександра ОСТРОВЕРХА, за вказаними кримінальними справами забезпечено відшкодування в розмірі 1,03 млн. грн.

За словами О.ОСТРОВЕРХА, до кримінальної відповідальності притягнуто 16 осіб, з яких 6 – керівники різних ланок. Задокументовано 3 злочини зі збитками понад 100 тис. грн. У сфері службової діяльності викрито 10 злочинів, у тому числі два факти хабарництва. Задокументовано 5 злочинів, пов’язаних із використанням бюджетних коштів (привласнень, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). На споживчому ринку викрито 3 злочини, пов’язані з незаконним обігом спирту. У кредитно-фінансовій сфері викрито 3 злочини та 3 шахрайства з фінансовими ресурсами. Крім того, 2 злочини виявлено в агропромисловому комплексі.

Під час комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання території за скоєння злочинів економічної спрямованості розшукано 3 злочинця. Крім зазначеного, за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ складено 3 адміністративних протоколи про порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією», з яких 2 вже розглянуто судами.