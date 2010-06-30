Керівники парторганізацій отримають посади після виборів - Тимошенко

Харків. 30 червня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає регіональних керівників партійних осередків ВО "Батьківщина" сформувати професійний кадровий резерв, який буде здатний зайняти відповідальні державні посади після повернення партії до влади.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала вчора під час звітно-виборчої конференції Харківської обласної організації ВО "Батьківщина".

"Я хочу, щоб зараз уся команда перше, до чого приступила, - нам потрібно по крупицях відбирати людей, на яких потім може покладатися наша держава", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, керівники партійної організації після виборів мають обійняти відповідні посади в органах державної влади. "Якщо у нас є керівник районної партійної організації, значить після перемоги він як той, хто брав на себе відповідальність, мусить очолювати районну державну адміністрацію, якщо у нас є лідер обласної партійної організації, то, якщо він не йде у Київ очолювати міністерство, він зобов’язаний очолювати державну обласну адміністрацію", - пояснила вона.

"Якщо у нас будуються вертикалі міністерств, силових структур, то ми зобов’язані тут з вами виховати людей, за яких нам з вами буде не соромно на цих посадах", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.