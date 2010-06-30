Тимошенко радить захисникам парку Горького піти на місцеві вибори

Харків. 30 червня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО порадила захисникам парку ім. Горького в Харкові піти на місцеві вибори єдиною політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик сказала під час виступу у програмі «Віддзеркалення» місцевого агентства теленовин «АТН».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час поїздки до Харкова вона відвідала парк ім. Горького, де зустрілася з активістами акцій протесту проти вирубки дерев, і попросила їх піти на вибори, щоб виграти і стати господарями міста.

«Я просто попросила їх, щоб вони обов’язково пішли у міську раду і в обласну раду як окрема політична команда, вірніше, як окрема неполітична команда. І щоб вони обов’язково перемогли на цих виборах, і щоб громадськість прийшла в раду, а не політичні сили. Тому, що я не хочу, щоб складалося таке враження, що можна просто взяти наступити на горло громаді, а після цього знову приходити на базі вибору харків’ян.

Я вас прошу – обирайте громадські організації, які зараз сформуються у відповідну силу, які підуть в міську і обласну і ради. Я хочу повірити в те, що коли люди, які себе проявили на боротьбі проти вирубки дерев, що вони і стануть владою в місті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що проблема знищення довкілля стала «не лише проблемою Харкова – це проблема загальноукраїнська», і за подіями в місті спостерігає не лише «вся Україна», а «й світ», і «по всіх містах України сьогодні є така сама проблематика».

«Це по суті справи, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, - не просто парк ім. Горького, це просто лакмусовий папірець того, що влада сьогодні думає про громаду, як влада себе поводить з думкою людей, як влада позиціонує себе в країні як власник країни, як власник парків, як власник всіх можливостей держави. І вони думають, що можна просто наплювати і відштовхнути людей, які борються за парк».

Політик зазначила, що опозиція повністю підтримала Харків, всі організації, які стали на захист парку ім. Горького, і прагне, щоб «все не просто завершилося, а нам важливо, щоб воно завершилося так, як хоче харківська громада». «Ми будемо робити все, - наголосила Ю.ТИМОШЕКО, - щоб комісія, яку ми створили у Верховній Раді, обов’язково захистила від подальшої вирубки парк», і тому «ми як опозиція вийшли з ініціативою провести слухання в парламенті, зробити законопроекти, які забороняють це робити, тому що всім відомо, що є інший шлях для будівництва дороги, який не входить у парк ім. Горького - більш коротка дорога, не так багато вона коштувати буде, але єдине, що там не можна буде розбудувати супермаркети, ресторани, власників Партії регіонів. І тому там такий крюк будується».

«Я хочу, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до харків’ян, - щоб ви просто, як єдина команда, по-перше, захистили себе, а по-друге, якщо вже переламають через коліна всю громаду, щоб хоча б не допустили, щоб ці політичні сили знову прийшли більшістю в міськраду і в облраду. Краще обирайте громадські організації, які підуть на вибори і будуть балотуватися, ніж обирати такі політичні сили, які не рахуються з думкою громади».