У Харкові подорожчало житло

Харків. 1 липня. УНІАН. На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир за 6 місяців 2010 року виросла на 9,13%, або 86 дол., - до 1031 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 886 дол./кв. м, найдорожчим, - Київський, де середня ціна продажу становить 1278 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбувся в Київському районі - на 10,59% (122 дол.) - до 1278 дол., Ленінському - на 8,90% (87 дол.) - до 1066 дол., Комінтернівському - на 9,89% (84 дол.) - до 934 дол., Жовтневому - на 10,19% (89 дол.) - до 962 дол., Фрунзенському - на 10,74% (94 дол.) - до 972 дол., Червонозаводському - на 10,54% (90 дол.) - до 945 дол., Московському - на 6,85% (59 дол.) - до 914 дол./кв. м, Орджонікідзевському - на 9,84% (79 дол.) - до 886 дол./кв. м, Дзержинському - на 9,58% (109 дол.) - до 1244 дол.

В компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.