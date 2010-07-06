Відомі харків’яни заявили про підтримку Добкіна й Кернеса на виборах

Харків. 6 липня. УНІАН. Представники ділової, культурної та спортивної еліти Харкова направили Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкритого листа, у якому заявили про підтримку на місцевих виборах губернатора Михайла ДОБКІНА та в.о. харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

Таким чином представники місцевої еліти, повідомляє сайт, «висловлюють протест проти цинічних дій деяких політиків, спрямованих на дискредитацію Харкова».

Зокрема у листі зазначено, що жителі Харківщини не можуть стояти осторонь, коли «політичні сили, які не уявляють себе поза протистоянням і ворожнечею, використовують будь-які провокаційні технології, щоб викликати резонанс, нагадати про себе, перешкодити системній роботі і упустити престиж країни, що зростає, в очах демократичної громадськості».

Автори листа відзначають, що «ім`я Харкова теж стало «розмінною монетою» у цій брудній, цинічній грі і цілеспрямовано паплюжити в результаті масштабної інформаційної кампанії з дискредитації нашого міста». Вони також протестують проти подібних дій і висловлюють «повну підтримку курсу В. ЯНУКОВИЧА на проведення реформ і встановлення в Україні стабільності».

У листі підкреслюється, що на Харківщині ефективна робота міської та обласної влади спрямована «на наведення порядку, розвиток Харкова як сучасної європейського мегаполісу, потужного економічного, наукового та духовного центру».

Представники харківської еліти «вважають громадянським обов`язком відкрито, гласно і публічно заявити про підтримку Михайла ДОБКІНА і Геннадія КЕРНЕСА на місцевих виборах», які пройдуть 31 жовтня ц.р. Автори листа упевнені, що «представницьку владу в області та місті мають сформувати свідомі, відповідальні діячі».

Лист підписали:

В. Астахова, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»; С. Бабицька, директор Департаменту культури Харківської міської ради; В. Бакіров, Почесний громадянин Харкова, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна; О. Бандурка, Почесний громадянин Харкова, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ; С. Бершов, Почесний громадянин Харкова, заслужений майстер спорту СРСР, підкорювач Евересту в 1982, 2000, 2005 р.р.; М. Бондаренко, ректор Харківського інституту бізнесу та менеджменту; М. Бондаренко, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки; М. Борисюк, Герой України, Почесний громадянин Харкова, генеральний конструктор по створенню бронетанкової техніки та артилерійських систем, генерал-лейтенант, лауреат Ленінської і Державних премій; Н. Вахно, голова правління ВАТ «Хартрон»; Т. Вєркіна, ректор Харківського державного університету мистецтв, народна артистка України, депутат Харківської міської ради; Г. Висоцький, голова правління ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», заслужений машинобудівник України, академік Української академії наук; О. Гречаніна, Почесний громадянин Харкова, академік УЕАН, член-кореспондент АМНУ, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки, генеральний директор науково-лікувально-навчального об`єднання «Медична генетика»; К. Гурова, директор Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Ю. Гуровий, Почесний громадянин Харкова, лауреат Державної премії України, депутат Верховної Ради 1970-1980 р.р., Харківський міський голова з 1969 по 1976 р.р., професор Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури; О. Деменко, директор Департаменту освіти Харківської міської ради, депутат міської ради; Ю. Домчевская, заслужений майстер спорту, чемпіонка світу зі стрибків на батуті, переможниця 8 всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту; Л. Дулуб, голова обласної профспілки працівників освіти і науки; А. Жданов, Герой України, Почесний громадянин Харкова, президент корпорації «ФЕД»; С. Коливанова-Попеску, Почесний громадянин Харкова, народна артистка України, художній керівник балету Харківського Національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенко; М. Кочина, майстер спорту з акробатики, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, відмінник освіти України, доцент кафедри гімнастики, спортивних танців та фітнесу Харківської державної академії фізичної культури; В. Кривцов, ректор Національного аерокосмічного університету ім. М. С. Жуковського «ХАІ»; О. Кривцов, Почесний громадянин Харкова, кавалер трьох орденів, професор, перший заступник Харківського міського голови; Ю. Кроленко, Почесний громадянин Харкова, заслужений будівельник України, голова наглядової ради АТ «Житлобуд-2»; В. Лісовий, ректор Харківського національного медичного університету; В. Маренич, заслужений журналіст України, Л. Морозко, директор Харківського Національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка, заслужений працівник культури України, професор ХНУ ім. Каразіна; М. Олійник, ректор Харківської державної академії фізичної культури; М. Пилипчук, Почесний громадянин Харкова, Харківський міський голова з 1996 по 2002 р.р.; Г. Пономарьова, ректор Харківського гуманітарно-педагогічного інституту; Ю. Поярков, Почесний громадянин Харкова, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту, заступник голови Національного олімпійського комітету Харківської області; І. Прокопенко, Почесний громадянин Харкова, ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди; В. Реус, Почесний громадянин Харкова, учасник Великої Вітчизняної війни, лауреат двох Державних премій СРСР, заслужений будівельник України, академік, професор університету будівництва і архітектури; В. Садковий, ректор Національного університету цивільного захисту населення; А. Сердюк, срібний призер Олімпійських ігор 2000 р. в Сіднеї, заслужений майстер спорту зі стрільби з лука; Р. Скрипник, майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної України з боксу, чемпіон України; М. Стаматіна, адвокат, заслужений юрист України, член виконавчого комітету Харківської міської ради; В. Субботін, генеральний директор ВАТ «Турбоатом»; В. Тацій, Герой України, Почесний громадянин Харкова, ректор Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого; В. Ткаченко, керівник Харківського університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба; Л. Товажнянський, ректор Національного технічного університету «Харківський Політехнічний Інститут»; А. Туренко, ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; А. Харченко, Почесний громадянин Харкова, голова правління ВАТ «Житлобуд-1», заслужений будівельник України; В. Чередник, генеральний директор заводу ДП «Електроважмаш»; В. Черних, ректор Національного фармацевтичного університету; С. Чернов, голова Харківської обласної ради; Д. Шкарубо, майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної України з боксу, чемпіон України; Ю. Шкодовський, ректор Державного технічного університету будівництва та архітектури; Л. Шутенко, Почесний громадянин Харкова, ректор Харківської національної академії міського господарства.