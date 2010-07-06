У Лукашівці блискавкою вбило 44-річного чоловіка

Харків. 6 липня. УНІАН. В селищі Лукашівка Красноградського району Харківської області від удару блискавки загинув місцевий мешканець 1966 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося під час грози в понеділок, 5 липня, коли чоловік гнав бичка з лугу. Ударом блискавки обох звалило додолу, смертельно травмований чоловік не піднявся з землі.