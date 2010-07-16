В суботу в Україні – спека до 37°

Харків. 16 липня. УНІАН. 17 липня в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°, вдень 29-34°, місцями, крім західних областей та Криму, 35-37°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби лише на крайньому заході пройдуть окремі короткочасні дощі з грозами та шквалами 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області буде суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-34°, місцями 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У м. Києві температура вночі 19-21°, вдень 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

16 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 26°