Ярославський забрав борг у ІСД

Харьков 21 июня. УНИАН. ЗАО «Украинская металлургическая компания» добилась от ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) погашения задолженности.

Как сообщили УНИАН в УМК, хозяйственный спор, который длился около года, был разрешен в середине июля к взаимной удовлетворенности сторон.

«Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского полностью погасил свою задолженность перед нашим предприятием», - говорится в сообщении.

Напомним, что ДМКД не выполнил свои обязательства перед ЗАО «Украинская металлургическая компания» по поставке металлопродукции в соответствии с заключенным в 2002 году договором. В результате ряда предпринятых истцом попыток досудебного урегулирования и судебных разбирательств 8 сентября 2009 года Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ДМКД 67,3 млн. грн. в пользу «Украинской металлургической компании». Комбинат попытался оспорить это решение и подал апелляцию. Однако, 10 ноября п.г. Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил жалобу без внимания. Аналогичным образом поступили также и Высший хозяйственный суд Украины, и Верховный Суд Украины.

Впоследствии по заявлению одного из кредиторов было возбуждено дело о банкротстве ДМКД. В свою очередь, «Украинская металлургическая компания» заявила о том, что имеют место признаки умышленного доведения комбината до банкротства (http://dndz.tv/news-4398.html) и подала в Высший хозяйственный суд Украины кассационную жалобу на определение суда о возбуждении дела о банкротстве ДМКД. Указанная жалоба должна была быть рассмотрена на судебном заседании 21 июля 2010 года, однако поскольку стороны пришли к мировому соглашению, «Украинская металлургическая компания» отозвала свою жалобу, и в настоящее время хозяйственный спор урегулирован.

Справка. «Украинская металлургическая компания» занимается оптовой торговлей необработанными черными и цветными металлами. Бенефициарный владелец - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» является единственным в Украине производителем катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа «Ларсен», контактных рельс для метрополитена, стальных мелющих шаров и трубной заготовки. 99,047% акций комбината принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».