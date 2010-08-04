На Харківщині в ДТП загинуло 2 особи водій автомобіля втік

На Харківщині в дорожньо-транспортній пригоді загинуло 2 особи, водій з місця пригоди втік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, сьогодні близько 4:00 у Куп’янському районі в селищі Глушковка водій автомобіля Opel Kadett, не впоравшись з керуванням, наїхав на дерево, у результаті чого двоє пасажирів автомобіля загинули на місці ДТП.

Особи водія і загиблих встановлюються.

Крім цього, за даними Управління ГАІ ГУМВС України в Харківській області, за минулу добу на території області зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких 2 особи загинуло, 9 осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Так, 3.08 о 7:55 у Валківському районі біля с. Федорівка водій автомобіля Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажним автомобілем Mersedes Benz. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці.

3.08 о 19:05 Харківський район біля с. Березівка водій ВАЗ 2107, громадянин Росії, не впорався з керуванням, зіткнувся з деревом. У результаті зіткнення автомобіль відкинуло на випадкового пішохода, 58-річного мешканця с. Буди, який від отриманих травм загинув на місці.