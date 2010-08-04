Вітренко: надії на Януковича розсипалися

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО більше не вірить, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ "зможе здійснити докорінний переворот в економіці".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Харкові.

"Наші надії на Януковича, що він здійснить докорінний переворот, що він дасть можливість відродити економіку України (а це можливо лише через інтеграцію з Росією, тому що лише звідти можуть прийти замовлення і інвестиції в машинобудування), абсолютно розсипалися", - заявила Н.ВІТРЕНКО.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ "продовжив політику Віктора ЮЩЕНКА і проводить політику на відрив України від Росії і на втягування України в НАТО". "І квінтесенцією такої позиції стало прийняття Верховною Радою Закону "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики". Там чітко прописаний курс на євроінтеграцію", - сказала Н.ВІТРЕНКО.

"Поставлена мета на просування України на захід, що і призводить до подальшого руйнування економіки України, до повного вбивства машинобудівного комплексу, тому що Європі Україна може бути цікава лише як сировинний додаток", - вважає Н.ВІТРЕНКО .