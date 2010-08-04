Вітренко упевнена, що Кернеса і Добкина "зметуть"

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО вважає, що будівництво дороги через харківський Лісопарк – це прояв "зухвалого нахабства влади".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Харкові, коментуючи протистояння місцевої влади і захисників лісу.

"Нова влада нахабніє все більше і більше. І за рівнем нахабства вони вже давно перевершили помаранчевих. Наприклад, помаранчеві не допускали арешту ВІТРЕНКО і МАРЧЕНКО під час мирних акцій протесту, а біло-блакитні на це вже пішли (Наталія ВІТРЕНКО і Володимир МАРЧЕНКО були затримані співробітниками міліції 9 липня в Києві після проведення антинатівського мітингу – УНІАН). Я ось тепер дивлюся – що далі буде. І Лісопарк в Харкові – це прояв зухвалого нахабства влади, яка сказала, що "нам плювати, що ви, харків`яни, дорожите своїм парком, нам плювати, що ваші діти хочуть користуватися дитячою залізницею", - заявила Н.ВІТРЕНКО, додавши, що "влада рано радіє".

"Рано ДОБКІН, КЕРНЕС та інші думають, що харківське бидло промовчить і проковтне їх будівництво. Вони за це повинні отримати сповна на виборах. Харків`яни повинні дати оцінку цьому будівництву на місцевих виборах. Ця влада заслужила на це. А після того, як ця влада буде зметена, потрібно відновлювати Лісопарк", - сказала вона.