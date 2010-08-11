Працівники вокзалу Харків-Пасажирський провели 148 екскурсій

Працівники сервіс-центру вокзалу Харків-Пасажирський за 1 півріччя провели 148 екскурсій по пам’ятках Харкова, на станцію Спасів Скит і в Слав’яногорськ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі уставного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця», в порівнянні з минулим роком кількість проведених екскурсій збільшилася на 38.

За даними «Південної залізниці», всього послугами сервіс-центру скористалися 1330 осіб, з яких 535 діти-школярі. При цьому найбільшою популярністю користувалися екскурсійні маршрути «Південної залізниці» в гостей Харкова, іноземних туристів, школярів міста й області.

На «Південній залізниці» відзначають, що серед екскурсійних маршрутів по місту найбільшим попитом користувався автобусний маршрут «Від храму до храму», який пролягає через церкви, монастирі і храми міста.

Окрім Харкова екскурсанти мали можливість скористатися маршрутом на місце катастрофи царського потягу, на станцію Спасів Скит, де силами будівельників «Південної залізниці» в 2003 році була відновлена унікальна каплиця, побудована на честь порятунку царської сім’ї в 1888 році.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України, була заснована 2 половині ХІХ століття. Протяжність її складає більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів складає понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямів і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством – це шість областей з населенням близько 20 млн. чоловік. З 2000 р. УТГО «Південна залізниця» очолює Віктор ОСТАПЧУК.