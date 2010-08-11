Міліціонери матимуть право пільгового проїзду

Працівникам міліції, які забезпечують громадський порядок у Харкові, в тому числі працівникам УМВС України на Південній залізниці, співробітникам Служби безпеки України інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, в тому числі курсантам інституту та прокурорсько-слідчим працівникам органів прокуратури Харкова та Харківської області надано право пільгового проїзду у метрополітені.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення ухвалили сьогодні на сесії депутати Харківської міської ради.

Таке рішення обумовлено потребою забезпечення належного рівня виконання функцій працівниками міліції по забезпеченню безпеки громадян і громадського порядку, запобігання і припинення правопорушень, оперативності розкриття злочинів, забезпечення безпеки дорожнього руху та рядом інших важливих функцій життєзабезпечення міста.

Видатки покриватимуться за рахунок коштів міського бюджету шляхом перерахування компенсації витрат КП «Харківський метрополітен».