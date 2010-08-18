У Харківській області порушено 2 кримінальні справи за фактом підпалу стерні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимира ЩИТОВА.

За словами В.ЩИТОВА, в Кримінальному кодексі України за підпал лісових масивів, спалювання трави та стерні, якщо це призвело до певних негативних наслідків, передбачене покарання у вигляді від 2 до 5 років позбавлення волі або штраф від 300 мінімальних заробітних плат.

В.ЩИТОВ зазначив, що кримінальні справи порушені за фактом підпалу стерні в Кегічівському та Сахновщинському районах області.

«Ведеться слідство, і якщо буде доведена вина певних осіб, то вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - акцентував В.ЩИТОВ.

За його словами, щоб не допустити надзвичайних ситуацій, по всій області ведеться активна роз’яснювальна робота серед населення, також у лісах проводяться спільні рейди співробітників МНС, МВС та лісового господарства. Під час підвищеної небезпеки виникнення пожеж в Харківській області діє заборона на відвідування лісових масивів, а також випалювання трави та стерні на полях.

Як передавав УНІАН, 7 серпня у Харківській області створений обласний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, одним із перших рішень якого була заборона відвідування та в’їзду громадян на територію лісових господарств області, а також категорична заборона підпалювання стерні на полях області.

До складу обласного оперативного штабу ввійшли Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, керівники головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації та голови обласних управлінь міліції, Служби безпеки України й Міністерства з надзвичайних ситуацій України.