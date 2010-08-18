Збільшилася кількість нещасних випадків на воді

Харків. 18 серпня. УНІАН. З початку сезону в Харківській області на воді загинуло 122 людини, з них 10 дітей, що на 40% більше, ніж у минулому році (87 та 4 особи відповідно).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимира ЩИТОВА.

На думку В.ЩИТОВА, це можна в першу чергу пов’язати з аномально спекотним літом, а також необережністю самих купальників.

«Майже 70% загиблих вживали перед купанням спиртні напої», – підкреслив він.

«Там же, де є медичні пости і рятувальна служба, де ведеться постійна роз`яснювальна робота, у нас загибелі на воді немає», – сказав В.ЩИТОВ.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА, для запобігання нещасних випадків на орендованих водоймах області правила оренди ставків будуть змінюватися та посилиться відповідальність орендарів за нещасні випадки на воді.