Добкін: на Харківщині не буде підвищення цін на соціальні сорти хліба

Харків. 20 серпня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація вживає всіх необхідних заходів для недопущення зростання цін на хліб.

Як повідомляє сайт ОДА, про це голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН заявив інформаційному агентству «Інтермедіа консталтінг».

За його словами, в Харківській області виникла гостра потреба здійснювати дуже серйозний контроль щодо заготівлі зерна підприємствами, які будуть забезпечувати регіон хлібом до наступного врожаю.

М.ДОБКІН нагадав, що був підписаний Меморандум між представниками сільгосппідприємств, компаніями, що займаються виробництвом хліба та органами місцевої державної влади. «Такий меморандум був підписаний, ми домовилися про спільні дії, які дозволять усім нам разом не допустити підвищення вартості соціальних сортів хліба», - відзначив він.

«Деякі особливості цього року змусили всіх - і бізнес, і владу - по-іншому оцінити свої дії через складні погодні умови - була дуже люта зима, непрогнозоване спекотне літо. Це призвело до того, що цього року на Харківщині один з найгірших врожаїв за останнє десятиліття. Найгірші врожаї були тільки в 2000 і 2003 роках», - сказав М.ДОБКІН.

Водночас він наголосив, що, незважаючи на все це, харківська влада не допустить дестабілізації ситуації на ринку зерна.

«Наше перше пріоритетне завдання - забезпечити необхідною кількістю зерна підприємства, які випікають хліб у Харківській області, - для того, щоб не було спекуляцій, щоб не було дефіциту зерна, борошна, щоб не було бажання підвищити вартість хліба. Для виконання цього завдання ми переконали сільгоспвиробників не вивозити зерно за межі області, а підписати контракти, щоб продати це зерно безпосередньо головним виробникам хліба в Харківській області. Паралельно держава через Агрофонд також провадить певну роботу із закупівлі зерна, і у випадку форс-мажорних обставин державний резерв будь-якої миті зможе зробити інтервенцію цього зерна на ринок і знизити ціни», - резюмував губернатор.