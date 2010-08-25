На Харківщині директорів карають за невиплату зарплат

Харків. 25 серпня. УНІАН. Територіальна державна інспекція праці (ТДІП) в Харківській області за результатами перевірок у січні-липні 2010 р. направила до органів прокуратури 62 матеріали на керівників підприємств, у діях яких виявлені ознаки злочину щодо невиплати заробітної плати, за якими порушено 22 кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Харківської облдержадміністрації повідомила 1-й заступник начальника обласної ТДІП Олена НАЗАРЕНКО.

За її словами, в цілому за 7 місяців здійснено понад 1,5 тис. перевірок щодо дотримання вимог законодавства про працю. Перевірено 342 підприємства-боржники, на 133 із яких виявлені порушення першочерговості виплати зарплати (наприклад, ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка», ДП «Харківський завод електроапаратури»). Порушення мінімальних гарантій в оплаті праці виявлені на 59 підприємствах області (ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», ДП «Харківський радіозавод «Протон»).

За результатами перевірок керівникам підприємств винесено 1252 приписи щодо усунення виявлених порушень, складено й направлено на розгляд судів 174 протоколи про адміністративні правопорушення стосовно керівників підприємств-боржників, винесено 139 рішень з накладанням штрафних санкцій на суму 67 тис. грн. (за аналогічний період минулого року – на 32 тис. грн.). За невиконання приписів інспекторів праці винесено 121 постанову про накладання штрафів стосовно керівників підприємств-боржників, котрі сплатили 103 тис. грн. (79 тис. грн. у минулому році).

За словами О.НАЗАРЕНКО, за допомогою інспекторів праці погашена заборгованість із виплати зарплати в загальній сумі понад 55 млн. грн. Сума до нарахованої та виплаченої за вимогою інспекторів індексації становить 86 тис. грн. (6 тис. грн. за аналогічний період минулого року).

Територіальна інспекція праці, зазначила вона, ініціюватиме посилення адміністративної та кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників, а також встановлення адекватних заподіяній шкоді штрафів стосовно керівників-порушників.