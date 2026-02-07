Уражено 'Ураган' і низку інших важливих цілей росіян: Генштаб поділився деталями

Загальні втрати окупантів наразі уточнюються.

Українські захисники уразили Реактивну систему залпового вогню "Ураган" в районі населеного пункту Новомайорське на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідовив Генштаб ЗСУ, також Сили оборони атакували зосередження живої сили противника в районі міста Часів Яр. На тимчасово окупованій території Запорізької області українські воїнили вдарили по зосередженню живої сили противника в районі населеного пукнту Рівнопілля.

Також в районі Гуляйполя було уражно пункт управління БпЛА противника. А неподалік населеного пункту Рівне – склад матеріально-технічного забезпечення. Крім тоого, українські захисники уразили центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника у населеному пунктів Комиш-Зоря.

Відео дня

"Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога", – додали у Генштабі.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Сьогодні стало відомо, що далекобійн безпілотники СБУ вдарили по заводу в селищі Редкіно Тверської області. Цей завод примітний тим, що росіяни випускають на ньому компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

А вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті, артилерія - 40%.

За його словами, у Силах оборони триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ.

Вас також можуть зацікавити новини: