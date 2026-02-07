Експерти порадили, який процесор вибрати для ігрового ПК у 2026 році

Редакція авторитетного ресурсу PC Gamer оновила рейтинг найкращих процесорів для ігрових збірників, актуальних на початку 2026 року. Загалом до рейтингу потрапило 6 моделей: від найдешевших до ультрапродуктивних.
На думку ентузіастів, 2026 рік може стати найвідповіднішим часом для апгрейда процесора. Це один з небагатьох компонентів ПК, який не постраждав через дефіцит на ринку пам'яті.
- Головним вибором для геймерів названо AMD Ryzen 7 9800X3D – потужний та ефективний процесор, який забезпечує топові показники fps і навіть після виходу нового Ryzen 7 9850X3D залишається найкращим варіантом через кращий баланс продуктивності та енергоспоживання.
- У бюджетному сегменті найкращим рішенням вважається Ryzen 5 7600X: незважаючи на 6 ядер і 12 потоків, він демонструє високу ігрову продуктивність, а платформа AM5 дає хороші можливості для майбутнього апгрейда.
- Оптимальним процесором середнього рівня експерти вважають Ryzen 7 9700. Він лише трохи швидший за попередника, при цьому працює помітно холодніше і споживає менше енергії, а зниження цінника робить його універсальним вибором для ігрових систем.
- Для ентузіастів і вимогливих завдань виділили Ryzen 9 9950X3D. Це найшвидший настільний CPU для багатопотокових навантажень, який при цьому показує "зіркову" продуктивність в іграх і здатний конкурувати навіть з топовими рішеннями Intel.
Власникам ігрових ПК на базі AM4 поки нема потреби міняти платформу. Той же Ryzen 7 5700X3D все ще видає чудову ігрову продуктивність за рахунок технології 3D V-Cache, що забезпечує колосальний обсяг кеш-пам'яті третього рівня (96 МБ).
- Тим, хто збирає ПК без дискретної відеокарти, підійде Ryzen 7 8700G. Завдяки вбудованій графіці Radeon 780M він здатний забезпечити комфортний геймінг в 1080p, що робить його хорошою основою для доступної збірки.
Свіже опитування Steam показало, наякому ПК грає більшість геймерів світу в 2026 році. GeForce RTX 4060 тепер нова найпопулярніша відеокарта, а процесори AMD стають все популярнішими.
УНІАН розповідав, що геймери знайшли незвичайний спосіб заощадити на купівлі оперативної пам'яті. Вони купують адаптери-перехідники з SO-DIMM на DIMM, що дозволяють встановити ноутбучні модулі пам'яті в звичайний ПК.