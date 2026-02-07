Експерти порадили, який процесор вибрати для ігрового ПК у 2026 році

Це один з небагатьох компонентів ПК, який не постраждав через дефіцит на ринку пам'яті.

Редакція авторитетного ресурсу PC Gamer оновила рейтинг найкращих процесорів для ігрових збірників, актуальних на початку 2026 року. Загалом до рейтингу потрапило 6 моделей: від найдешевших до ультрапродуктивних.

На думку ентузіастів, 2026 рік може стати найвідповіднішим часом для апгрейда процесора. Це один з небагатьох компонентів ПК, який не постраждав через дефіцит на ринку пам'яті.

Головним вибором для геймерів названо AMD Ryzen 7 9800X3D – потужний та ефективний процесор, який забезпечує топові показники fps і навіть після виходу нового Ryzen 7 9850X3D залишається найкращим варіантом через кращий баланс продуктивності та енергоспоживання.

У бюджетному сегменті найкращим рішенням вважається Ryzen 5 7600X : незважаючи на 6 ядер і 12 потоків, він демонструє високу ігрову продуктивність, а платформа AM5 дає хороші можливості для майбутнього апгрейда.

Оптимальним процесором середнього рівня експерти вважають Ryzen 7 9700. Він лише трохи швидший за попередника, при цьому працює помітно холодніше і споживає менше енергії, а зниження цінника робить його універсальним вибором для ігрових систем.

Для ентузіастів і вимогливих завдань виділили Ryzen 9 9950X3D. Це найшвидший настільний CPU для багатопотокових навантажень, який при цьому показує "зіркову" продуктивність в іграх і здатний конкурувати навіть з топовими рішеннями Intel.

Власникам ігрових ПК на базі AM4 поки нема потреби міняти платформу. Той же Ryzen 7 5700X3D все ще видає чудову ігрову продуктивність за рахунок технології 3D V-Cache, що забезпечує колосальний обсяг кеш-пам'яті третього рівня (96 МБ).

Тим, хто збирає ПК без дискретної відеокарти, підійде Ryzen 7 8700G. Завдяки вбудованій графіці Radeon 780M він здатний забезпечити комфортний геймінг в 1080p, що робить його хорошою основою для доступної збірки.

