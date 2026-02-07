Saab хоче озброїти Gripen дешевими ракетами проти дронів за уроками війни в Україні, - BI

Системи APWKS вже є в різних озброєннях, які використовуються в Україні.

Шведський концерн Saab планує використовувати системи Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) як дешевший варіант озброєння для своїх винищувачів JAS 39 Gripen. Про це в коментарі Business Insider повідомили керівники компанії.

"APKWS представляє інтерес, тому що інші платформи зараз інтегрують 70-мм керовані ракети. Тому ми, звичайно, зараз придивляємося до цієї можливості", - сказав журналістам операційний радник Saab з повітряного простору Юссі Халметоя на авіасалоні в Сінгапурі.

За його словами, концерн шукає способи інтегрувати цю систему озброєння, в якій використовується керована версія 70-мм ракети Hydra, в свої старі винищувачі Gripen C і новітню модель Gripen E. Халметоя поділився, що разом з директором з маркетингу програми Gripen Мікаелем Франценом вони обговорювали висновки компанії з війни в Україні про те, що для протидії дронам необхідне дешевше озброєння.

"Я маю на увазі, що в даний час ми використовуємо дуже дорогу зброю для знищення дуже дешевих дронів", - підкреслив Франзен у розмові з журналістами.

Він зазначив, що Saab сподівається оснастити Gripen системами, які можуть нести кілька боєприпасів на одному підвісному пристрої.

"Якщо на кожному підвісному пристрої можна розмістити чотири або десять боєприпасів, то можна знищити набагато більше дронів", - пояснив Франзен.

У виданні нагадали, що системи APWKS вже є в різних озброєннях, які використовуються в Україні. Наприклад, системи протидії безпілотникам VAMPIRE оснащені чотириствольною пусковою установкою для керованих ракет Hydra, яку можна встановити на пікап.

Журналісти розповіли, що вартість використання одного снаряда APKWS оцінюється в 20 000-35 000 доларів, в той час як вартість більш типових для сучасних винищувачів видів озброєння, таких як AIM-9 Sidewinder, становить приблизно 450 000 доларів, а AIM-120 AMRAAM - приблизно 1 мільйон доларів.

Україна може швидше отримати винищувачі Gripen - що відомо

Раніше в Defense Express писали, що Україна може швидше отримати винищувачі JAS 39 Gripen. Причиною є те, що влада Перу вибрала для оновлення авіапарку країни американські F-16, а не шведські винищувачі, які були фаворитом тендеру.

Як пишуть місцеві ЗМІ, підписання контракту очікується вже в середині квітня, відразу після виборів в Перу. Головна мотивація - політичне зближення з Вашингтоном.

Це рішення дозволить звільнити виробничі потужності Saab, що може збільшити шанси України на отримання шведських винищувачів вже в найближчому майбутньому.

