Талісман Євро-2012 презентують 16 листопада

Харків. 30 серпня. УНІАН. Офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу 2012 року презентовано 16 листопада цього року.

Про це кореспонденту УНІАН під час відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» повідомив директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН.

Він зазначив, що презентації відбуватимуться протягом двох тижнів в Україні та Польщі - в кожному приймаючому місті.

М.КАЛЛЕН відмовився повідомити, чи буде талісман Євро-2012 спільний для двох країн, чи кожна країна матиме власний талісман, зауваживши, що це стане сюрпризом.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Харкові відбулося урочисте відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА