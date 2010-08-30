Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

12:07, 30 серпня 2010
Харьків
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Недільні матчі

Харків. 30 серпня. УНІАН. У неділю були зіграні кілька матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)

Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)

Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)

Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)

Раніше були зіграні матчі:

Севастополь - Ворскла 0:0

Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)

Сьогодні тур завершать:

Дніпро (16) – Металург Д (10)

Карпати (11) – Волинь (5)

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