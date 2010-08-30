Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Недільні матчі

Харків. 30 серпня. УНІАН. У неділю були зіграні кілька матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68) Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59) Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61) Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24) Раніше були зіграні матчі: Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32) Сьогодні тур завершать: Дніпро (16) – Металург Д (10) Карпати (11) – Волинь (5)

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