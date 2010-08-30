Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу
12:07, 30 серпня 2010Харьків
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Недільні матчі
Харків. 30 серпня. УНІАН. У неділю були зіграні кілька матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)
Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)
Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)
Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)
Раніше були зіграні матчі:
Севастополь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)
Сьогодні тур завершать:
Дніпро (16) – Металург Д (10)
Карпати (11) – Волинь (5)
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