У Харкові опозиція вимагає не підвищувати пенсійний вік і тарифи на ЖКП

Харків. 7 вересня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи представники Блоку Юлії Тимошенко пікетують будівлю облдержадміністрації з вимогою не підвищувати пенсійний вік для населення, тарифи на житлово-комунальні послуги, а також відхилити проект нового податкового кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, кількасот активістів тримають національні прапори, символіку БЮТ та ВО «Батьківщина», а також транспаранти з написами «Стоп комунальному та газовому свавіллю», «На кладовище раніше, ніж на пенсію», «Податковий кодекс – плач малого та середнього бізнесу», «Реформи ЯНУКОВИЧА та ТИГИПКА – голод і холод!».

У пікеті також беруть участь кілька представників Народного руху України та громадської організації «Зелений фронт».

Рух транспорту по вулиці Сумській не перекривався. За додержанням правопорядку під час акції спостерігають близько 30 працівників міліції.