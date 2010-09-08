Євро-2012: результати матчів відбірного раунду

Харків. 8 вересня. УНІАН. Відбулися чергові матчі відбірного турніру Євро-2012.

На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість і три по п`ять. З третього вересня 2010-го по 11 жовтня 2011-го року вони змагаються за коловою системою вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять до фінального турніру. Решта вісім збірних, що посядуть другі місця, виборюватимуть ще чотири путівки в стикових матчах.

7 вересня зіграли:

Група A

Туреччина - Бельгія 3:2

Австрія - Казахстан 2:0

Німеччина - Азербайджан 6:1

Після двох ігор Німеччина й Туреччина мають по 6 очок, Австрія - 3 (одна гра), Бельгія, Азербайджан, Казахстан - 0.

Група B

Росія - Словаччина 0:1

Македонія - Вірменія 2:2

Ірландія - Андорра 3:1

Після двох ігор Ірландія та Словаччина мають по 6 очок, Росія - 3, Вірменія та Македонія - по 1, Андорра - 0.

Група C

Сербія - Словенія 1:1

Італія - Фарерські острови 5:0

Після двох ігор Італія має 6 очок, Сербія - 4, Північна Ірландія та Естонія - по 3, Словенія - 1, Фарери - 0.

Група D

Білорусь - Румунія 0:0

Албанія - Люксембург 1:0

Боснія-Герцеговина - Франція 0:2

Після двох ігор Албанія та Білорусь мають по 4 очки, Франція та Боснія - 3, Румунія - 2, Люксембург - 0.

Група E

Швеція - Сан-Маріно 6:0

Нідерланди - Фінляндія 2:1

Угорщина - Молдова 2:1

Після двох ігор Швеція та Нідерланди мають по 6 очок, Угорщина й Молдова - 3,

Фінляндія та Сан-Маріно - 0.

Група F

Грузія - Ізраїль 0:0

Мальта - Латвія 0:2

Хорватія - Греція 0:0

Після двох ігор Хорватія та Ізраїль мають по 4 очки, Латвія - 3, Грузія та Греція - 2, Мальта - 0.

Група G

Болгарія - Чорногорія 0:1

Швейцарія - Англія 1:3

Після двох ігор Чорногорія й Англія мають по 6 очок, Швейцарія, Уельс – 0 (по одній грі) і Болгарія - 0.

Група H

Данія - Ісландія 1:0

Норвегія - Португалія 1:0

Після двох ігор Норвегія має 6 очок, Данія - 3 (одна гра), Кіпр і Португалія - 1, Ісландія - 0.

Група I

Чехія - Литва 0:1

Шотландія - Ліхтенштейн 2:1

Після двох ігор Шотландія та Литва мають по 4 очки, Іспанія - 3 (одна гра), Чехія та Ліхтенштейн - 0.