Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,94

Харків. 8 вересня. УНІАН. На 8 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,925 (продаж - 7,93 грн.), євро - 10,08 грн. (10,25 грн.), Базис - 7,9 (7,943), 9,99 (10,17), Реал-банк - 7,94 (8,01), 10,07 (10,2) відповідно. Національний банк України на 8 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 790.8200 (на 7 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1007.8210 (на 7 вересня – 1018.1017) 10 RUR – 2.5733 (на 7 вересня – 2.5863).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter