Харків. 8 вересня. УНІАН. «Топ-20» невиконаних передвиборчих обіцянок очолює Партія регіонів, про це йшлося на прес-конференції в УНІАН під час презентації фундацією «Відкрите суспільство» свого аналізу законодавчої роботи парламентських фракцій перед початком чергової сесії.

У складеному фундацією рейтингу перші чотири місця займає Партія регіонів: за невиконані зобов’язання у сфері створення земельних аукціонів, створення прозорого ринку землі, надання всім працівникам бюджетної сфери квартир у разі укладення ними робочого контракту на 20 років, стосовно податкових канікул для малого бізнесу.

На п’ятому - шостому місцях БЮТ з невиконаною обіцянкою ухвалити Податковий кодекс, який би передбачав зниження фіскального навантаження, а також з обіцянкою будівництва транзитного газопроводу «Каспійський басейн – Україна».

Далі йдуть шість невиконаних передвиборчих обіцянок НУ-НС, в тому числі обіцянка скасування депутатської недоторканності.

Потім місця із 13-го по 15-те займає КПУ, в тому числі з обіцянкою скасування інституту президентства.

З 16-го по 20-е розташувався Блок Литвина, в тому числі з обіцянкою щодо запровадження погодинної оплати праці.

Президент фундації «Відкрите суспільство» Леся ШЕВЧЕНКО вважає, що ці передвиборчі обіцянки до кінця каденції парламенту реалізовуватись вже не будуть.

«З двох об’єктивних причин. Перше - у них реально залишилось мало часу, оскільки будь-яка реформа може в повній мірі реалізуватись за два роки, а у нас до кінця каденції залишилось два роки. Більше того, ми знаємо, що у бюджеті на 2010 рік не закладено жодних коштів на проведення будь-яких реформ, а 2011 рік буде присвячений підготовці до наступних парламентських виборів», - зауважила вона.