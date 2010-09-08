СБУ накрила на Харківщині наркокартель на чолі з двома офіцерами міліції

Харків. 8 вересня. УНІАН. Працівниками Служби безпеки України спільно з прокуратурою Харкова припинено діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були два співробітника МВС України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, на момент затримання один з них очолював підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВСУ в Сумській області, а інший – підрозділ Лінійного відділу на станції «Полтава-Київська» УМВСУ на Південній залізниці.

Крім них, до складу групи входили ще 6 осіб з числа мешканців Харківського, Полтавського та Сумського регіонів, які залучалися організаторами групи для постачання та виготовлення наркотичних засобів.

Встановлено, що зловмисники налагодили стійкий канал надходження до Харкова великих партій наркотичного засобу – макової соломки з метою виготовлення ацетильованого опію та подальшого збуту його на території регіону. У своїй протиправній діяльності злочинці використовували чисельні схованки, щоб уникнути передачі наркотичних засобів з «рук у руки».

В результаті правоохоронці затримали організаторів злочинного угруповання та інших членів групи, у яких вилучено понад 20 кілограмів наркотичних засобів.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області прокуратурою міста Харкова стосовно затриманих осіб порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою).

За такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, зазначили у прес-центрі.