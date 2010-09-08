Добкін і його заступники не отримують надбавок до зарплати

Харків. 8 вересня. УНІАН. Ні голова Харківської облдержадміністрації, ані жоден його заступник не отримують надбавок, повідомляє сайт ХОДА.

За даними заступника губернатора, керівник апарату Василя ХОМИ, весь цей грошовий фонд - приблизно 100 тис. грн. на місяць - спрямований на підвищення зарплати співробітників апарату ХОДА.

«Нам дістався складний бюджет. У цьому році на утримання апарату облдержадміністрації було заплановано в 2,5 рази менше коштів, ніж необхідно. Незважаючи на брак коштів, заробітна плата співробітників була збільшена. Якщо раніше в апараті виплачувалося тільки 25% надбавки і 10% премії, і то не завжди, то тепер - 50% надбавки і 25% премії», - зазначив В.ХОМА.