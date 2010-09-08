Янукович звільнив брата Кушнарьова з посади голови Краснокутської РДА
20:00, 08 вересня 2010Харьків
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Причини не повідомляється
Харків. 8 вересня. УНІАН. вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив брата Євгена Кушнарьова – Сергія – з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області.
Про це йдеться у розпорядженні В.ЯНУКОВИЧА від 8 вересня, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.
Як повідомлялося, 15 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив С.КУШНАРЬОВА головою Краснокутської РДА Харківської області.
Водночас у розпорядженні не повідомляється причина цього кадрового рішення.
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