Янукович звільнив брата Кушнарьова з посади голови Краснокутської РДА

Харків. 8 вересня. УНІАН. вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив брата Євгена Кушнарьова – Сергія – з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області.

Про це йдеться у розпорядженні В.ЯНУКОВИЧА від 8 вересня, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, 15 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив С.КУШНАРЬОВА головою Краснокутської РДА Харківської області.

Водночас у розпорядженні не повідомляється причина цього кадрового рішення.