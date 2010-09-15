Алексейчук обіцяє не залишити харків’ян без картоплі і городини

Харків. 15 вересня. УНІАН. Цього року харків’яни не залишаться без картоплі та городини у зв’язку з їх неурожаєм.

У цьому мешканців Харкова запевнив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, повідомляє сайт ОДА.

«За дорученням голови облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА ми разом із заступником з економічних питань Юрієм САПРОНОВИМ відпрацьовуємо питання доставки в нашу область овочевих культур з інших областей країни, де врожай не постраждав від складних погодних умов», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, «по Україні проблеми нема, і в Харківську область буде завезено і картоплі, і інших овочів у достатній кількості. І в кожному районі Харкова працюватимуть ярмарки, де мешканці міста зможуть придбати всю необхідну продукцію. Зробимо все, щоб харків’яни мали все необхідне на зиму».

А щоб цьогорічна ситуація не повторилася в майбутньому, зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК, на Харківщині будуть відроджені овочівництво, картоплярство та система меліорації, оскільки вирощування городини в нашій зоні можливе лише на поливних технологіях.

«На жаль, система меліорації була бездумно і безжально знищена за останні роки. Треба все відновлювати», - сказав заступник губернатора.