У Харкові горить університет імені Каразіна (фото)

Харків. 18 вересня. УНІАН. У центрі Харкова на площі Свободи горить дах Північного корпусу Харківського національного університету імені Каразіна.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці пожежі працює близько десятка пожежних розрахунків.

За словами ректора університету Віля БАКІРОВА, пожежа виникла близько 17-ї години на покрівлі, де в цей час велися ремонтні роботи.

На місце події прибули виконувач обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, керівники міліції та ГУ МНС Харкова.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА